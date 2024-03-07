На лівобережжі у РФ достатньо високий потенціал, визнала Гуменюк.

На лівому березі Дніпра, на Херсонщині, російська армія продовжує штурмувати позиції ЗСУ без підтримки бронетехніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, згадуючи про складну ситуацію.

"Зрозуміло, що складна ситуація на лівому березі, де наші воїни утримують плацдарм та ворог не припиняє спроб штурмувати навіть тоді, коли в нього не вистачає ресурсу або мотивації на морально-психологічному рівні", – сказала вона.

За словами Гуменюк, якщо за минулу добу українські військові не спостерігали жодного штурму, то ввечері окупанти все ж таки наважилися на один, але, зазнавши потужних втрат, повернулися на вихідні позиції.

"Підтверджений загальний показник втрат ворога в нашій зоні відповідальності за минулу добу - це 74 окупанти, з яких близько 50 - втрати навколо Кринків. Це говорить про те, що вони продовжують вести штурмові дії в "м'ясний спосіб" без підтримки бронетехніки, і, відповідно, потерпають", - наголосила військова.

Вона додала, що, станом на зараз критичної зміни у складі ворога на лівобережжі не спостерігається, однак у нього там достатньо високий потенціал.

За словами Гуменюк, якщо говорити про загальну ситуацію вдовж лінії фронту, то основний спосіб тиску в агресора – артилерійські обстріли й застосування ударних дронів. Зокрема, на правому березі Херсонщини, безпосередньо вздовж урізу води, всі населені пункти під такою загрозою обстрілів.

"Вчора ворог обстріляв 21 раз населені пункти, в тому числі з використанням різних БпЛА. У Бериславі ударом FPV-дрону пошкоджено приватний будинок, поранено двох цивільних жителів", - сказала спікерка.

За її словами, активності ворожих кораблів наразі немає. Всі вони заведені у пункти базування, викриття надводної обстановки відбувається лише в Азовському морі одним кораблем.

Окрім того, загалом зараз не спостерігається підвищеної активності навіть тактичної авіації ворога у зоні відповідальності Сил оборони півдня. Хоча час від часу вони здійснюють вилети та віддають перевагу саме триманню над акваторією морів - Азовського або Чорного.

"Аактивність тактичної ворожої авіації щодо направлення керованих авіабомб, які вони раніше здійснювали на Херсонському напрямку вздовж лінії фронту, вони зараз це припинили, ми десь тиждень не фіксуємо подібних випадків. Крайній раз по Херсонському району була запущена керована авіабомба якраз одночасно зі збиттям чергового "Су", - розповіла Гуменюк.

Водночас відбуваються артилерійські обстріли зі сторони загарбників, наприклад, по Херсону, який "максимально насичений людьми", якщо порівнювати його з іншими населеними пунктами. Там російська армія б’є по житлових кварталах. Також у пріоритеті російських терористів залишаються навчальні заклади й лікарські установи.

За даними Сил оборони півдня, за попередню бойову добу ворог здійснив три штурми на лівобережжі та втратив при цьому 60 окупантів. За той же період ворогом було застосовано по прифронтових районах Херсонщини 42 FPV-дрони та 28 скидів 47 осколкових боєприпасів з БпЛА різних модифікацій.

Нові втрати Росії - звіт Генштабу за 7 березня

Нагадаємо, Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 1160 окупантів. За даними Генштабу, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні серед особового складу орієнтовно склали 421 430 осіб.

Крім того, знищено багато різної військової техніки противника, зокрема, танків - 6695 (+17), бойових броньованих машин - 12779 (+51); артилерійських систем - 10350 (+42) тощо.

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