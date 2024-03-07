Загальні втрати Росії перевищили вже 421 тисячу військових.

Збройні сили України минулої доби, 6 березня, ліквідували ще 1160 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні серед особового складу орієнтовно склали 421 430 осіб.

Крім того, було знищено багато різної військової техніки противника, зокрема:

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танків ‒ 6695 (+17);

бойових броньованих машин ‒ 12779 (+51);

артилерійських систем – 10350 (+42);

РСЗВ – 1009 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42);

крилатих ракет ‒ 1919 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53);

спеціальної техніки ‒ 1647 (+5).

Також Сили оборони уразили 347 літаків, 325 гелікоптерів, 701 засіб ППО, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Крім того, "досить багато" суден пошкодили.

Експерт з озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що Україна знищує російські літаки з такою швидкістю, що менш ніж за півроку українська армія дійде до знищення цілих сегментів ворожої тактичної авіації. Це стало можливим завдяки системам ППО, "які збивають усе".

В ISW повідомляли, що уряд РФ знайшов спосіб приховати реальні втрати за перший рік повномасштабної війни проти України. Для цього вони приховали дані про отримувачів послуг соціальної підтримки у 2022 році.

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