Збройні сили України минулої доби, 6 березня, ліквідували ще 1160 російських окупантів на фронті.
Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні серед особового складу орієнтовно склали 421 430 осіб.
Крім того, було знищено багато різної військової техніки противника, зокрема:
- танків ‒ 6695 (+17);
- бойових броньованих машин ‒ 12779 (+51);
- артилерійських систем – 10350 (+42);
- РСЗВ – 1009 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42);
- крилатих ракет ‒ 1919 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53);
- спеціальної техніки ‒ 1647 (+5).
Також Сили оборони уразили 347 літаків, 325 гелікоптерів, 701 засіб ППО, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.
Втрати Росії у війні
Як повідомляв УНІАН, українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Крім того, "досить багато" суден пошкодили.
Експерт з озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що Україна знищує російські літаки з такою швидкістю, що менш ніж за півроку українська армія дійде до знищення цілих сегментів ворожої тактичної авіації. Це стало можливим завдяки системам ППО, "які збивають усе".
В ISW повідомляли, що уряд РФ знайшов спосіб приховати реальні втрати за перший рік повномасштабної війни проти України. Для цього вони приховали дані про отримувачів послуг соціальної підтримки у 2022 році.