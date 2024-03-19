Супротивники за добу здійснили понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, поділився Генштаб ЗСУ.

Відчутно зросли втрати ворога на 19 березня 2024 року. Протягом минулої доби, 18 березня, українська авіація завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу російської окупаційної армії та техніки.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні, Сили оборони нашої держави також знищили одну систему протиповітряної оборони ворога. Водночас російські окупанти завдали сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 110 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у зведенні Генштабу.

Зазначається, що від авіаційних ударів ворога постраждали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби ворог втратив ще 840 окупантів. Загалом, під час усієї російської-української війни було ліквідовано чи поранено 432 390 окупантів.

Зранку в мережі з'явилося фото частини російської ракети ППО, яка влучила в житловий будинок під Бєлгородом. Внаслідок цього, поранення отримала одна жінка.

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