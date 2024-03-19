Ще десятки бойових броньованих машин росіян стали брухтом, поділився Генштаб ЗСУ.

Триває повномасштабна війна, і втрати Росії в Україні на сьогодні перескочили чергову психологічну позначку.

Упродовж доби ліквідовано ще 840 супротивників, і тепер загальні ворожі втрати у живій силі становлять приблизно 432 390 окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook. За його відомостями, брухтом стали ще 35 бойових броньованих машин загарбників, 10 танків, 30 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

"Мінусовано" ще 10 ворожих дронів оперативно-тактичного рівня, чотири одиниці спецтехніки та 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Відео дня

Коли закінчиться війна в Україні - передбачення та важливі новини

Наприкінці листопада минулого року колишній російський прем'єр Михайло Касьянов поділився прогнозом, що повномасштабне протистояння може закінчитися наприкінці 2024-го. Український президент зазначав, що ніхто не знає, коли закінчиться війна, однак для нас важливо протриматися ще і цей рік.

Росіяни намагаються атакувати українських воїнів на низці ділянок фронту й отримують гідну відсіч. Варто зазначити, що втрати ворога на 18 березня 2024 року становили приблизно 431 550 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: