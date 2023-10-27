Зруйновано два приватних будинки, частково зруйновані три, ще десять осель пошкоджені.

Ввечері російська армія знов завдала удару по Херсонщині. Зокрема удару зазнала центральна частина Херсону, внаслідок чого поранення отримали семеро українців.

Як повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські загарбники завдали ударів по середмістю Херсона. "Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне. Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", - розповів посадовець.

За його даними, на місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох, ще десять осель пошкоджені.

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За словами Прокудіна, також під ворожим вогнем був Берислав. В цьому населеному пункті травмований 62-річний чоловік. У нього вибухова травма та множинні садна.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що по Херсону удар був завданий близько 18.30. Вибух було чути у різних районах міста.

"Поранених семеро мирних жителів різного віку. Трьох із них ушпиталено, чотирьом на місці надана медична допомога", - написав посадовець у Телеграм-каналі.

Ситуація в Херсонській області

Сьогодні вранці російські загарбники завдали удару по Херсонщині - поцілили в житловий будинок у Зеленівці. Під завалами рятувальники знайшли загиблого чоловіка, а під час обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний місцевий житель – чоловік отримав пораненнями спини та тулуба.

Згодом стало відомо, що на півдні України знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та два ударних БПЛА "Ланцет", які запустила російська армія. Зокрема, в результаті бойової роботи силами та засобами повітряного командування "Південь" на Миколаївщині знищено керовані ракети Х-59, на Херсонщині - два безпілотники "Ланцет".

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