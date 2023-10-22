Збити авіабомби майже неможливо.

Російські окупанти стали скидати більше авіабомб на населені пукнти Херсонської області. Якщо раніше вони випускали 2-3 бомби на добу, то зараз – близько 40.

Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону. Він наголосив, що хоча окупанти і не випускають по Херсонщині багато ракет, ворог застосовує авіабомби – а їх майже неможливо збити. За словами Толоконнікова, вони летять дуже низько і швидко запускаються.

"Такої кількості авіабомб, які зараз летять на Херсонську область, ніколи не було. Якщо раніше випускали 2-3 на добу, то зараз вже 38. Що стосується руйнувань, якщо вони потрапляють в будинок – від будинку нічого не залишається. І поруч руйнуються будинки вибуховою хвилею", – додав речник Херсонської ОВА.

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Обстріли Херсонської області

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 21 жовтня повідомив, що російські окупанти з опівночі випустили по регіону 24 авіабомби.

16 жовтня росіяни скинули на область авіабомби відразу з п'яти літаків. Окупаційні війська вдарили по Бериславському району.

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