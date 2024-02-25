На частині фронту в Україні упродовж доби знищено понад 280 ворогів.

В операційній зоні оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" наші воїни продовжують ведення оборонної операції та стримують штурмові дії росіян, тривають запеклі бої. Дронові втрати ворога на 25 лютого 2024 року на цьому напрямку великі - супротивники втратили сотні безпілотників.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він зазначив, що за минулу добу ворог завдав 32 авіаційні та 6 ракетних ударів, вчинив 59 бойових зіткнень, 951 артобстріл та 93 удари дронами-камікадзе.

Тарнавський повідомив, що за добу загальні втрати агресора становили: у живій силі - 284 особи, в озброєнні та військовій техніці - 22 одиниці, не враховуючи БПЛА. "Нейтралізовано або знищено 212 ворожі БпЛА різних типів", - повідомив він. Також зазначив, що знищено 3 танки, 9 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи, 6 автомобілів. Крім того, українські воїни взяли в полон ще чотирьох російських окупантів.

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Які бойові втрати ворога на сьогодні, і що треба знати зараз

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, Росія скерувала увагу на нову ділянку фронту: пік боїв перекинувся у район Новомихайлівки (Мар’їнський напрямок, Донецька область). Армія окупантів 39 разів намагалася прорвати оборону наших військ. Тоді як загалом на добу припало 84 бойових зіткнень з противником.

Також Росія намагалася атакувати в районі населеного пункту Терни Донецької області (Лиманський напрямок). На Бахмутському напрямку також "гаряче". Силами оборони відбито 13 атак Росії. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку війська ОСУВ "Таврія" відбили 14 атак. Бої тривали в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 25 лютого 2024 становлять приблизно 409 820 супротивників.

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