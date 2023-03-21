Вони мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Великобританія направить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран для використання в танковій ескадрильї, подарованій британською армією.

Заступник Міністра оборони Британії Анабель Голді зробила це зізнання у відповідь на письмове парламентське запитання колеги лорда Хілтона, пише видання Declassified.

"Такі снаряди дуже ефективні для ураження сучасних танків і бронетехніки", - заявила Голді.

Відео дня

Подібні боєприпаси не визнають хімзброєю і їх застосування ніяк не регулюється.

Представник Білого дому відмовився підтвердити, чи постачають США такі снаряди Україні, коли журналіст запитав його в січні.

Росія раніше попереджала, що розцінить використання збідненого урану в Україні як "брудну бомбу".

"Якщо Києву будуть поставлені такі снаряди для важкої військової техніки НАТО, ми будемо розглядати це як застосування брудних ядерних бомб проти Росії з усіма витікаючими наслідками", - заявив представник Кремля Костянтин Гаврилов.

Танки Challenger 2 від Британії - деталі

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що в окремих випадках допомога Лондона Києву виявляється більшою, ніж запитувалося. Кількість переданих ЗСУ танків Challenger 2 зросте вдвічі.

Раніше прем'єр Британії Ріші Сунак заявляв, що танки Challenger 2 потраплять на фронт в Україні в березні.

Вас також можуть зацікавити новини: