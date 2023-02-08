Сунак офіційно підтвердив про розширення тренувань українських військових - тепер у Британії навчатимуть ще й пілотів.

Основні бойові танки Challenger 2 потраплять на лінію фронту в Україні у березні, заявив британський прем'єр Ріші Сунак на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським на військовій базі у графстві Дорсет (Велика Британія).

Сунак переконаний, що неймовірна сила та надихаюча мужність українського народу зрештою завдадуть поразки російській тиранії.

Як зазначив прем'єр, що саме з цією метою Британія навчає та озброює українських військових необхідними засобами, аби відтіснити російські сили з української території.

Відео дня

"Ми також прискорюємо доставку нашого озброєння та озброєння наших союзників, аби забезпечити, що воно досягне вашої лінії фронту у найближчі дні та тижні, а не місяці чи роки. Українські екіпажі, які прибули минулого тижня, будуть застосовувати танки Challenger 2 для оборони суверенної території України з наступного місяця", - наголосив Сунак.

Як сказав прем'єр, він радий, що британська програма підготовки українських військових буде розширена. Він уточнив, що за допомогою цієї програми за попередні шість місяців вже підготовлено 10 тисяч українських військових. Навчання будуть також проходити морські піхотинці та пілоти реактивних літаків. "Ми повинні озброїти України у короткостроковій перспективі, але ми повинні підсилити Україну на довгострокову перспективу. Ваша країна не може залишатися вразливою будь-коли знову перед атаками", - наголосив Сунак.

Винищувачі для України - позиція Британії

Напередодні приїзду Володимира Зеленського в Лондон Офіс Ріші Сунака опублікував заяву, у якій, зокрема, йшлося про наміри розширити навчання українських військових в країні підготовкою пілотів-винищувачів ЗСУ.

Вже у своїй промові в британському парламенті Зеленський звернувся до світової спільноти з проханням передати Україні сучасні винищувачі, як подяку президент подарував депутатам шолом українського пілота з підписом: "У нас є свобода - дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити".

До цього часу Лондон робив двозначні коментарі щодо передачі Україні літаків. В одній з останніх заяв Британія прямо заявила, що поки відправляти Києву наявні у Королівських ВПС "недоцільно".

The Telegraph уточнив, що Британія зможе передати Україні бойові літаки тільки після виходу російських військ з окупованих територій.

Вас також можуть зацікавити новини: