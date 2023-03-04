Деякі види допомоги зросли на 250%.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що в окремих випадках допомога Лондона Києву виявляється більшою, ніж запитувалось. Кількість переданих ЗСУ танків Challenger 2 зросте вдвічі.

Зокрема, кількість переданих ЗСУ танків Challenger 2 зросте вдвічі, розповів він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами посла, допомога Британії перебуває в декількох площинах.

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"Наприклад, якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її у 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%. Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти", - пояснив Пристайко.

Танки Challenger для України

Дещо раніше прем'єр Британії Ріші Сунак заявляв, що танки Challenger 2 потраплять на фронт в Україні в березні.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко повідомляв, що Україні передадуть не менше 14 одиниць Challenger 2.

Президент Володимир Зеленський обіцяв розкрити точну кількість наданих іноземними партнерами танків лише тоді, коли вони будуть на полі бою.

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