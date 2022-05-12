Заблоковані окупантами евакуаційні процеси змушують маріупольців повертатися в місто.
Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ми говоримо про збільшення кількості людей у місті. Перш за все це пов'язано з тим, що фактично зупинені евакуаційні процеси, вони заблоковані російською стороною у всіх видах... тому люди змушені повертатися в місто, тому що їм ніде жити вже... і внаслідок цього починається ще більша напруга на гуманітарну сферу і ще більше загроз і нових викликів", – сказав Андрющенко.
Він підкреслив, що в Маріуполі фактично немає води, їжі та придатних для життя приміщень.
"Ми розуміємо, що фактично не залишилося ... придатного житла для проживання. Є якісь квартири, найменш постраждалі, фактично майже без вікон ... води немає, питної води не вистачає категорично,... розставлені баки, але якість тієї води, яка розвозиться, - дуже низька, тому що вона береться з найпершої історичної в Маріуполі свердловини... понад 2 місяці вживання цієї води – це точно не плюс здоров'ю. Їжі катастрофічно не вистачає", - сказав радник міського голови Маріуполя.
Андрющенко підкреслив, що навіть ті дані, якими хваляться окупанти, розповідаючи про роздачу продуктових наборів маріупольцям, доводять, що їжі в місті катастрофічно не вистачає.
"Вони хваляться, що за останні місяці завезли 100 тис. продуктових гуманітарних наборів і роздали маріупольцям і, якщо в місті залишається, в попередньому місяці було 100-130 тис. осіб, ми розуміємо, що це один продуктовий набір на людину на місяць!",- акцентував Андрющенко.
Він зазначив, що саме голод змушує людей працювати на окупантів за їжу.
Евакуація з "Азовсталі": що відомо
- Як писав УНІАН, захисники Маріуполя неодноразово закликали владу до застосування до них процедури екстракції.
- Зокрема, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина закликав до евакуації українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь"у Маріуполі.
- Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі, залучені впливові посередники та держави.
- За словами Зеленського, російська сторона не погоджується ні на один із запропонованих варіантів евакуації українських військових з "Азовсталі" у Маріуполі. А для деблокади міста і заводу, зокрема, військовим шляхом поки немає необхідної зброї.
- Наприкінці квітня українській стороні спільно з ООН і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вдалося організувати евакуацію мирних громадян, які перебували в бомбосховищах на території заводу.
- Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що всіх жінок дітей і літніх людей вдалося вивезти з "Азовсталі". Однак за попередніми оцінками, в бомбосховищах заводу ще залишаються цивільні.
- Президент Зеленський заявив про роботу над другим етапом евакуації для порятунку медиків і поранених. А в Нацгвардії оголосили про підготовку процедури екстракції захисників міста.
- 11 травня, на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зазначив, що зараз проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.
- Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.
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