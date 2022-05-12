У Маріуполі фактично немає питної води, їжі та придатних для життя приміщень.

Заблоковані окупантами евакуаційні процеси змушують маріупольців повертатися в місто.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми говоримо про збільшення кількості людей у місті. Перш за все це пов'язано з тим, що фактично зупинені евакуаційні процеси, вони заблоковані російською стороною у всіх видах... тому люди змушені повертатися в місто, тому що їм ніде жити вже... і внаслідок цього починається ще більша напруга на гуманітарну сферу і ще більше загроз і нових викликів", – сказав Андрющенко.

Він підкреслив, що в Маріуполі фактично немає води, їжі та придатних для життя приміщень.

"Ми розуміємо, що фактично не залишилося ... придатного житла для проживання. Є якісь квартири, найменш постраждалі, фактично майже без вікон ... води немає, питної води не вистачає категорично,... розставлені баки, але якість тієї води, яка розвозиться, - дуже низька, тому що вона береться з найпершої історичної в Маріуполі свердловини... понад 2 місяці вживання цієї води – це точно не плюс здоров'ю. Їжі катастрофічно не вистачає", - сказав радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко підкреслив, що навіть ті дані, якими хваляться окупанти, розповідаючи про роздачу продуктових наборів маріупольцям, доводять, що їжі в місті катастрофічно не вистачає.

"Вони хваляться, що за останні місяці завезли 100 тис. продуктових гуманітарних наборів і роздали маріупольцям і, якщо в місті залишається, в попередньому місяці було 100-130 тис. осіб, ми розуміємо, що це один продуктовий набір на людину на місяць!",- акцентував Андрющенко.

Він зазначив, що саме голод змушує людей працювати на окупантів за їжу.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як писав УНІАН, захисники Маріуполя неодноразово закликали владу до застосування до них процедури екстракції.

Зокрема, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина закликав до евакуації українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь"у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі, залучені впливові посередники та держави.

За словами Зеленського, російська сторона не погоджується ні на один із запропонованих варіантів евакуації українських військових з "Азовсталі" у Маріуполі. А для деблокади міста і заводу, зокрема, військовим шляхом поки немає необхідної зброї.

Наприкінці квітня українській стороні спільно з ООН і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вдалося організувати евакуацію мирних громадян, які перебували в бомбосховищах на території заводу.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що всіх жінок дітей і літніх людей вдалося вивезти з "Азовсталі". Однак за попередніми оцінками, в бомбосховищах заводу ще залишаються цивільні.

Президент Зеленський заявив про роботу над другим етапом евакуації для порятунку медиків і поранених. А в Нацгвардії оголосили про підготовку процедури екстракції захисників міста.

11 травня, на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зазначив, що зараз проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

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