Російські війська не розуміють, що робити в цьому населеному пункті, стверджують у ЗСУ.

У Великій Новосілці російські війська потрапили у "вогневий мішок", просуватися далі не можуть, але змушені підсилювати свої підрозділи. Про це йдеться у повідомленні 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений. Активно працює наша аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження окупантів", - повідомляють у підрозділі.

Як розповіли у 110 бригаді, "потім в бій вступають FPV-дрони та артилерія, які "складають підвали, в яких засів ворог, хоронять його там живцем".

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"Наразі противник не розуміє що робити. Ефект від пропагандистського "флаговтику" закінчився, а помирати московити не перестали", - додають у 110 ОМБр.

Ситуація у Великій Новосілці: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, за словами військового експерта, полковника запасу ВМС ЗСУ Владислава Селезньова, попри заяви українських офіційних речників, Сили оборони вже не контролюють Велику Новосілку. Разом з тим він зауважив, що ворогу доведеться будувати понтонні переправи через річку і зазнавати втрат при спробах її форсувати, якщо росіяни вирішать продовжувати наступ на цій ділянці фронту.

На думку голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, повністю зруйнований пункт не дає ні оперативного, ні тактичного значення для російських військ. У цьому випадку ворожа армія "мусить опиратися на свій тиловий логістичний ресурс, а не аж ніяк на місцевості".

Ветеран АТО Євген Дикий вважає, що захоплення Великої Новосілки стає для росіян тактичним тупиком, "адже там треба річку форсувати, а хто їм дасть". Швидше, за словами експерта, росіяни навіть не спробують перетнути річку, оскільки на ній знищені всі мости, а натомість можуть перекинути свої сили на інший напрямок.

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