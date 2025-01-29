У Генштабі цього не підтверджували.

Окупаційні війська Російської Федерації мають нові просування на фронті, повідомляє український аналітичний проєкт DeepState.

Згідно з опублікованим у Telegram оновленням, загарбники окупували Велику Новосілку, а також просунулися біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки. У Генеральному штабі Збройних сил України це повідомлення не підтверджували.

Водночас аналітики відзначили, що інтенсивність штурмових дій РФ починає спадати, хоч і залишається на високому рівні. Пік російських атак фіксували в другій половині грудня, а потім відбувся відносний спад:

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"З кінця листопада намагаються утримувати велику інтенсивність атак, яка переривалася хіба після Нового року. Ворог несе великі втрати, але це не заважає йому відносно швидко відновлювати бойовий чисельних склад своїх з'єднань".

Бої за Велику Новосілку

24 січня DeepState писав, що солдати загарбницької арії РФ вже перебувають у центрі населеного пункту, однак не контролюють його повністю.

У понеділок в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Хортиця" заявили, що окупанти зайняли значну частину Великої Новосілки. Українські бійці перебували на позиціях біля її околиць.

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