Випалення населеного пункту не дорівнює створенню наступального плацдарму, каже Тимочко.

Повна руйнація населених пунктів і випалення територій не означають, що російським окупантам простіше створювати плацдарми для подальшого наступу.

Про це в етері телеканалу "Суспільне" сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, коментуючи аналіз бойових дій в районі Великої Новосілки. Він зазначив, що оцінка поля бою з боку цивільних аналітиків та військових відрізняється - цивільні розглядають ситуацію більше з точки зору адмінмеж населених пунктів, районів і областей, а військові - з точки зору сформованих позицій чи плацдармів.

"І якщо ЗСУ повідомляють, що бойові дії тривають у районі Новосілки або цього напрямку - ми маємо розуміти, що тут насправді включається не тільки сам населений пункт, а й бойові чи ешелоновані позиції, які формують Збройні сили в передмісті, перед населеним пунктом, у населеному пункті, за населеним пунктом, а також на флангах, в тилах чи відносно лінії фронту/напрямків противника. І виходячи з цієї картини, ми можемо говорити, що навіть якщо ворог руйнує населений пункт і в нього заходить - це не означає, що він створив для себе наступальний плацдарм", - наголосив Тимочко.

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Він також пояснив, що наступальний плацдарм передбачає використання ресурсу, з якого стартують війська. Мова може йти про територію, на якій можна розселити військових, а також про інфраструктуру для логістики і розгортання шпиталів, штабів, складів.

"А якщо усе зруйновано, то російська армія мусить опиратися на свій тиловий логістичний ресурс, а не аж ніяк на місцевості".

На його переконання, повністю зруйнований пункт не дає ні оперативного, ні тактичного значення.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 29 січня моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що окупаційні війська РФ окупували Велику Новосілку.

У 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка кажуть, що для просування з Великої Новосілки окупантам доведеться докласти дуже багато зусиль, оскільки вони не мають там плацдарму.

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