Російські загарбники перетворили імітацію виборів диктатора Володимира Путіна на терор проти цивільного населення на українських окупованих територіях.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram. "Псевдовибори на тимчасово окупованій території перетворилися на справжній терор", - наголосив Федоров.
Зокрема, за його словами, люті працівники ФСБ РФ нишпорять населеними пунктами, розшукуючи представників спротиву. "Хапають всіх без розбору - аби відзвітувати, що працюють", - наголосив Федоров.
При цьому, охочих виїхати в тимчасово окупований Крим навіть на лікування по кілька годин маринують у "клітці". Допитують та прискіпливо перевіряють авто. Шукають "диверсантів".
"Тих, хто хоче в'їхати на ТОТ, здебільшого розвертають в Шереметьєво. Кажуть позаочі: зараз ви небажана персона, спробуйте після "виборів", - відзначив голова ОВА.
Він підкреслив, що українці на окупованій території опинилися у в'язниці. "Маємо звільнити своїх", - наголосив Федоров.
Путін влаштував свої вибори в Україні
Нагадаємо, примусове залучення росіянами мільйонів українців на окупованих українських територіях та депортованих до Росії з метою імітації "виборів" диктатора Володимира Путіна на посаду президента є незаконним.
Наразі на окупованій українській території Росія під виглядом "виборів" проводить юридично нікчемний захід.
Так звані російські "президентські вибори" відбуваються 15-17 березня.