Люті працівники ФСБ РФ нишпорять по домівках українців.

Російські загарбники перетворили імітацію виборів диктатора Володимира Путіна на терор проти цивільного населення на українських окупованих територіях.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram. "Псевдовибори на тимчасово окупованій території перетворилися на справжній терор", - наголосив Федоров.

Зокрема, за його словами, люті працівники ФСБ РФ нишпорять населеними пунктами, розшукуючи представників спротиву. "Хапають всіх без розбору - аби відзвітувати, що працюють", - наголосив Федоров.

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При цьому, охочих виїхати в тимчасово окупований Крим навіть на лікування по кілька годин маринують у "клітці". Допитують та прискіпливо перевіряють авто. Шукають "диверсантів".

"Тих, хто хоче в'їхати на ТОТ, здебільшого розвертають в Шереметьєво. Кажуть позаочі: зараз ви небажана персона, спробуйте після "виборів", - відзначив голова ОВА.

Він підкреслив, що українці на окупованій території опинилися у в'язниці. "Маємо звільнити своїх", - наголосив Федоров.

Путін влаштував свої вибори в Україні

Нагадаємо, примусове залучення росіянами мільйонів українців на окупованих українських територіях та депортованих до Росії з метою імітації "виборів" диктатора Володимира Путіна на посаду президента є незаконним.

Наразі на окупованій українській території Росія під виглядом "виборів" проводить юридично нікчемний захід.

Так звані російські "президентські вибори" відбуваються 15-17 березня.

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