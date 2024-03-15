Диверсію президенту Росії влаштувала бабуся "80 плюс".

У Росії Путіну в президентські вибори внесла плутанину літня жінка віку "80 плюс".

Йдеться про пенсіонерку Раїсу Х. Жінка зірвала виборчий процес у російських Митищах підпалом кабінки. Тепер 83-річній росіянці загрожують в'язницею терміном на 4 роки, стверджує Baza.

Російський проєкт заявляє, що ситуація відбувалася наступним чином:

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"Пенсіонерка Раїса Х. підійшла до кабінки для голосування, облила штору легкозаймистою рідиною і підпалила".

Слідство РФ уже встигло визначити, що Раїса у своєму намірі завадити "путінським" виборам діяла не одна. Їй у компаньйони "шиють" невідому групу осіб. "Підпалити кабінку її вмовили шахраї" - так вирішили у Росії.

Проти бабусі порушили кримінальну справу за частиною другою статті 141 КК РФ у зв'язку з "перешкоджанням здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій".

Путін звинуватив у зриві виборів Україну

Сьогодні лідер РФ під час наради з членами Радбезу Росії визнав, що перший день президентських виборів не задався. У провокаціях і організованих акціях диктатор звинуватив "київський режим".

Зазначимо, що на виборчих дільницях росіяни демонструють невдоволення політикою Путіна в різноманітний спосіб. Наприклад, деякі заливають бюлетені зеленкою. Такі випадки були як у Москві, так і в тимчасово окупованому Криму (Сімферополь).

Під час відео-конференції Путін не тільки поскаржився на подібне "втручання" України. Також, дивлячись в очі Шойгу, він згадав, що ППО РФ сьогодні пропустила низку цілей.

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