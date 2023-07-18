Автомобілі продовжували заїжджати на міст навіть після другого вибуху.

Під час вибухів на Кримському мосту окупаційні служби знову розгубилися і не змогли адекватно діяти.

Як пише російський проект ВЧК-ОГПУ, навіть під час вибухів на міст продовжували заїжджати автомобілі. "На захист Кримського моста витрачені мільярди бюджетних рублів. Регулярно проводяться навчання і злагодження служб. Але, навіть після жовтневої атаки, через десять місяців, зв'язка МО-ФСБ-Росгвардія-місцева влада знову не змогла спрацювати, як потрібно", - йдеться в повідомленні.

За їхніми даними, перший вибух пролунав, коли міст був заповнений автомобілями, а співробітники безпеки рутинно оглядали потік машин. Коли зникло світло, резервні генератори не включилися, а силовики не змогли перекрити рух.

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Після другого вибуху водії в паніці розверталися і вільно пересувалися по смугах, а постові просто не знали, що робити з тими, хто поспішав виїхати.

Вибух на Кримському мосту: деталі

Вчора вранці окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія". Вони перекрили рух і запропонували росіянам їхати через окуповані території України.

Пізніше стало відомо, що серйозно пошкоджений один з прольотів автомобільної частини моста. Росіяни відразу звинуватили в атаці Україну - за їхніми словами, о 3:05 міст атакували "українські безпілотні надводні апарати".

Путін ввечері заявив, що міст нібито "не використовують для перевезень військові" і пообіцяв "відповідь".

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