Саму атаку російський диктатор назвав "безглуздою з військової точки зору і жорстокою".

Президент Російської Федерації провів нараду після підриву Кримського мосту вранці 17 липня. Диктатор пообіцяв "відповідь" і заявив, що Міноборони РФ вже готує відповідні пропозиції.

Як повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости", під час наради Путін попросив надати всю допомогу "постраждалій під час теракту дівчинці і її родичам " і взяти це питання на контроль. Він також заявив, що не сумнівається, "що всі обставини НП на Кримському мосту будуть встановлені".

Крім того, Путін наголосив, що важливо надати підтримку людям, які через перекриття на Кримському мосту "опинилися в скрутному становищі".

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"Потрібно всебічно оцінити збитки від теракту на Кримському мосту і максимально оперативно відновити все", – зазначив російський диктатор.

Вже після наради він анонсував "відповідь" за підрив мосту. За його словами, "Міноборони готує відповідні пропозиції". Саму атаку російський диктатор назвав "безглуздою з військової точки зору і жорстокою".

Підрив Кримського мосту

Вранці 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Один з автомобільних прольотів обвалився, в результаті чого рух транспорту було повністю зупинено. У РФ традиційно звинуватили в атаці Україну. Атакували міст нібито двома надводними дронами.

Підрив мосту прокоментували і в СБУ. Спікер відомства Артем Дехтяренко заявив, що спецслужба з цікавістю спостерігає, як "один із символів путінського режиму в черговий раз не витримав військового навантаження". Подробицями "бавовни" в СБУ обіцяють поділитися вже після перемоги у війні.

Своєю чергою радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що міст могли підірвати самі ж росіяни. Вони могли це зробити в тому числі для того, щоб перехопити тему тероризму або ж забезпечити "живий щит" з цивільних окупантів уздовж лінії зіткнення.

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