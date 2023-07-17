Російські силовики вже шукають конкретних виконавців і організаторів в українських спецслужбах.

Російські силові органи кваліфікували вибух на Кримському мосту вночі 17 липня як "терористичний акт". В його організації вже звинуватили "українські спецслужби".

Так, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".

"За даними слідства, в ніч з 16 на 17 липня в результаті терористичного акту, вчиненого спецслужбами України, була пошкоджена одна із секцій Кримського мосту. Слідством встановлюються особи з числа українських спецслужб і збройних формувань, причетні до організації та виконання цього злочину", – заявили там.

Російські силовики також підтвердили загибель двох цивільних осіб - чоловіка і жінки, які їхали мостом в легковому автомобілі. Їхня неповнолітня дочка отримала поранення.

Національний антитерористичний комітет РФ уточнив, що атака була здійснена о 3.05 ночі "двома українськими безпілотними надводними апаратами".

Атака на Кримський міст 17 липня - що відомо

Вранці 17 липня російські пабліки та ЗМІ повідомили про вибух на Кримському мосту. Інформацію досить швидко підтвердив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Пізніше з'явилися фото та відео, за якими видно, що один з прольотів автомобільної частини мосту впав у воду, ще один – помітно просів.

Видання РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ повідомило, що вибух на мосту був результатом спільної операції СБУ і ВМС України. Офіційний коментар СБУ містив лише глузливий віршик, який неможливо трактувати однозначно як підтвердження або спростування цієї інформації.

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