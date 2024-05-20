З'явилося відео, на якому зафіксовано, як у небо здіймається чорний дим.

У Луганську, який окупований РФ, стався потужний вибух, імовірно, по території місцевої академії внутрішніх справ, де базуються російські окупанти.

Як повідомляє ASTRA, про вибух повідомили місцеві жителі. Також вони оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як після потужного вибуху в небо здіймається стовп чорного диму.

"Ні хр**а собі", - прокоментувала наслідки "прильоту", ймовірно, авторка відео.

"У Луганську повідомляють про вибух. За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, удар було завдано по території Луганської академії внутрішніх справ", - ідеться в публікації.

За деякими даними, в академії базуються російські окупанти.

Знищення російського малого ракетного корабля "Циклон" - що відомо

Нагадаємо, російський Telegram-канал "Досьє шпигуна" припустив, що під час атаки на окупований РФ Севастополь потоплено російський малий ракетний корабель "Циклон". За даними Телеграм-каналу, у ніч на 19 травня корабель проєкту 22800 "Каракурт" перебував у порту, а ЗСУ вдарили по ньому двома балістичними ракетами ATACMS. Імовірно, загинуло шестеро військовослужбовців російського Чорноморського флоту, ще 11 осіб постраждали, корабель затонув.

Речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук зазначив, що є ймовірність того, що російські загарбники втратили свій останній носій крилатих ракет у Криму. Він також допустив загибель екіпажу.

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