Ця інформація ще потребує офіційного підтвердження.

Начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук зауважує, що існує вірогідність, що російські окупанти втратили свій останній носій крилатих ракет в Криму.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що втратив російський чорноморський флот в порту Севастополя - що там було вражено.

"Було вражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер… Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот в Криму втратив останній носій крилатих ракет", - зауважив Плетенчук. Відео дня

Він підкреслив, що ця інформація ще не підтверджена, тож необхідно дочекатися на офіційні дані.

Україна потопила в Криму ще один корабель - що відомо

Раніше російський Telegram-канал "Досьє шпигуна" написав, що під час атаки на окупований Росією Севастополь міг бути потоплений російський малий ракетний корабель "Циклон".

За даними Телеграм-каналу, в ніч на 19 травня корабель проекту 22800 "Каракурт" перебував у порту. Українська армія вдарила по ньому двома балістичними ракетами ATACMS.

Унаслідок удару загинуло шестеро військовослужбовців російського Чорноморського флоту, ще 11 осіб постраждали. Сам корабель затонув.

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