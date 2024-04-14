Микола Олещук пообіцяв більше таких операцій, коли ЗСУ отримають більше ракет.

Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ "Центр" у тимчасово окупованому Луганську. Успішну роботу провели українські льотчики 13 квітня.

"Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне - результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року", - йдеться в повідомленні командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука в Telegram.

Він зазначив, що українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу.

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"Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів", - підсумував Олещук.

Ситуація на фронті - що кажуть аналітики

Експерти Інституту вивчення війни заявили, що російська окупаційна армія здійснює оперативні дії принаймні на трьох напрямках, які не об'єднані спільною стратегічною метою. Це дає змогу ворогу здобувати тактичні досягнення в одному із секторів за їхнім вибором.

На думку експертів, зусилля Росії в районі Часового Яру та на Лиманському і Покровському напрямках переслідують важливі з оперативної точки зору цілі. Водночас ці операції не підтримують одна одну, як могло б здатися. Аналітики вважають, що окупанти чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно.

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