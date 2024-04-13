У суботу, 13 квітня 2024 року, в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи.
Удар по окупованому місту прокоментували у СтратКомі Збройних сил України. Повідомляється про ураження пункту управління росіян.
"Сили оборони успішно уразили пункт управління угруповання військ "Центр" противника в тимчасово окупованому Луганську", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вдень у пабліках тимчасово окупованого міста писали про "приліт" по скупченню російської техніки. Зазначалося, що вдарили поблизу машинобудівного заводу, де росіяни зібрали велику кількість техніки.
Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях
Днями на окупованій частині Херсонської області пролунав вибух у поліцейській дільниці окупантів. Повідомлялося про загиблого і поранених.
Відомо, що відділення "Новокаховське", куди й прилетіло, базувалося на четвертому поверсі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Дружби. Припускається, що по цілі відпрацював HIMARS.
Тим часом у Центрі національного спротиву повідомляють, що російські загарбники мінують сільськогосподарські угіддя на території тимчасово окупованої Херсонської області. У такий спосіб ворог намагається втримати захоплені території.