Йдеться про ураження пункту управління росіян.

У суботу, 13 квітня 2024 року, в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи.

Удар по окупованому місту прокоментували у СтратКомі Збройних сил України. Повідомляється про ураження пункту управління росіян.

"Сили оборони успішно уразили пункт управління угруповання військ "Центр" противника в тимчасово окупованому Луганську", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вдень у пабліках тимчасово окупованого міста писали про "приліт" по скупченню російської техніки. Зазначалося, що вдарили поблизу машинобудівного заводу, де росіяни зібрали велику кількість техніки.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Днями на окупованій частині Херсонської області пролунав вибух у поліцейській дільниці окупантів. Повідомлялося про загиблого і поранених.

Відомо, що відділення "Новокаховське", куди й прилетіло, базувалося на четвертому поверсі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Дружби. Припускається, що по цілі відпрацював HIMARS.

Тим часом у Центрі національного спротиву повідомляють, що російські загарбники мінують сільськогосподарські угіддя на території тимчасово окупованої Херсонської області. У такий спосіб ворог намагається втримати захоплені території.

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