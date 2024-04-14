Ворог змушує українців перерозподіляти свої оборонні ресурси на полі бою, створюючи таким чином вразливі місця.

Російська окупаційна армія здійснює оперативні дії принаймні на трьох напрямках, які не об’єднані спільною стратегічною метою. Це дозволяє ворогу отримувати тактичні досягнення в одному з секторів за їхнім вибором.

Як пояснюють аналітики ISW, Силам оборони потрібно буде дедалі більше зусиль, щоб захиститися від цих атак росіян, якщо Штати продовжать зволікати з наданням військової допомоги.

На думку експертів, зусилля Росії в районі Часового Яру та на Лиманському й Покровському напрямках переслідують важливі з оперативної точки зору цілі. Водночас ці операції не підтримують одна одну, як могло б здатись. Аналітики вважають, що окупанти чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно.

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Наразі Збройні сили України відчувають значну нестачу як артилерійських снарядів і засобів протиповітряної оборони. Загарбники це розуміють. Однак і у них самим не вистачає можливостей проводити одночасно більше ніж одну ефективну широкомасштабну операцію, як це було раніше.

За словами аналітиків, російські війська використовують кілька наступальних зусиль, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї. Противник змушує українців перерозподіляти свої оборонні ресурси на полі бою, створюючи таким чином вразливі місця, якими можна скористатися.

Війна в Україні - останні новини

Збройні сили України на полі бою намагаються компенсовувати дефіцит снарядів нарощенням застосування різних дронів вітчизняного виробництва. Заступник Головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський зазначив, що за 2024-й рік ЗСУ отримали практично в три рази більше дронів, аніж за увесь минулий рік.

Bloomberg писав, що війна в Україні переходить у нову фазу, і світ уже відчуває наслідки.Оскільки війна Росії та України завдає шкоди нафтовим, газовим і енергетичним об'єктам, побічний збиток проявляється на світових ринках.

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