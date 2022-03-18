Наголошується, що вибух у Львові прогримів у районі аеропорту, але ракети влучили не в нього.

Вранці 18 березня у Львові пролунало кілька вибухів. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що ракети прилетіли в районі аеропорту.

У своєму Telegram-каналі Садовий запевнив, що поки не може називати адресу, але це точно був не аеропорт.

Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом.

"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів", - написав Садовий.

Пізніше Садовий уточнив, що кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено.

"Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби", - написав мер міста.

За попередніми даними у Львові було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря. Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищені, повідомили у ПК "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, випущені по Львову ракети влучили в авіаційно-ремонтний завод, одну людину поранено.

"Зранку ворог здійснив ракетний удар по Львову. Чотири ракети влучили у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Дві ракети перехопили Збройні сили України. Їх збили на території Львівщини. Ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря", - розповів він.

За словами Козицького, наразі рятувальники завершують гасіння пожежі.

"Жертв на місці вибуху немає. Одна людина поранена, вона у стані середньої тяжкості", - додав голова ОВА.

Він також звернувся до керівників підприємств, представників влади, журналістів та активних користувачів соцмереж: "Коли ви публікуєте фото, відео чи коментарі до того як це роблять офіційні джерела, ви стаєте інформаторами для ворога. Наш інформаційний фронт має працювати на нас, а не на окупанта".

Як повідомляв УНІАН, вночі на 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині (Яворівський військовий полігон).

Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет збили в повітрі.

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