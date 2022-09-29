Пошкоджень зазнали будівлі музею та навчального закладу.

Нічного удару по Миколаєву російські окупанти завдали, попередньо, ракетою типу С-300, постраждалих немає.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі 29 вересня, близько 02:33, Миколаїв зазнав удару, попередньо, ракетою типу С-300. Відомо про влучання по відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема музей та навчальний заклад", - зазначив він.

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Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Стосовно Баштанського району Кім зазначив, що під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада.

Так, о 18:46 28 вересня обстріли були у с. Червоний Яр, а о 22:47 вибухи лунали на околицях с. Лепетиха. Постраждалих та руйнувань немає.

"Вночі 29 вересня, близько 02:25, обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок обстрілів зруйновано складську будівлю. Також пошкоджено приватні будинки, об'єкти торгівлі й приватного підприємства. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - повідомив голова ОВА.

Крім того, тривають обстріли Широківської громади.

"Минулої доби, з 16:00 до 17:00, були обстріли с. Широке. Влучання за межами населеного пункту - в сільгосппідприємство, городи та дороги. Постраждалих та руйнувань немає", - зазначив Кім.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни. За оцінками західних експертів, захисники мають намір оточити російські війська в Лимані.

Протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

У перші ж тижні контрнаступу на північному сході Збройним силам України вдалося деокупувати майже всі захоплені противником райони Харківської області.

Разом з тим ворог продовжує зосереджувати зусилля над захопленням Донецької області.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За даними Генштабу, російське командування активно поповнює розбиті підрозділи нещодавно мобілізованими, які не пройшли належної підготовки.

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