Військові повідомляли про загрозу дронів та КАБів.

У ніч на понеділок, 6 травня, у Сумах пролунав гучний вибух. Зараз на Сумщині існує небезпека застосування безпілотників росіянами.

Командування Повітряних сил Збройних сил України попередило про загрозу ще о 23:28. За кілька хвилин військові зафіксували рух дрону типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку, а вже о 00:06 безпілотники рухалися в напрямку міста Суми.

О 00:10 Суспільне повідомило, що у Сумах чули звук вибуху, після чого частина міста залишилася без світла. Наразі загроза БПЛА також існує для Миколаївщини та Херсонщини. На Харківщині та Донеччині попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією.

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Оновлено о 00:59: У Сумах пролунав ще один вибух, повідомляє Суспільне.

Оновлено о 00:48: Повітряні сили закликають жителів Сум перебувати в укриттях.

Оновлено о 00:43: Окупанти завдали авіаційного удару по енергетичним об'єктам Сумщини, вже ведуться відновлювальні роботи, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Наслідки атаки уточнюються.

Оновлено о 00:35: Проблеми зі світлом виникли не лише у Сумах, а й у Лебедині, Білопіллі та Охтирці, повідомляє Суспільне. У обласному центрі також частково відсутнє водопостачання.

Крім того, після опівночі зникло світло у частині районів Харкова.

Російські удари по Україні: останні новини

У неділю, 5 травня, російські окупаційні війська атакували Харків "шахедами", внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Також повідомлялося про руйнування у житловому секторі.

Вже вдень росіяни вдарили по Шевченківському району міста керованими авіабомбами. Поранень зазнали 14 людей, було пошкоджено житлові будинки, автівки та офісні споруди.

Також вранці стало відомо про обстріл з реактивних систем залпового вогню "Смерч" Слов'янської ТЕС.

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