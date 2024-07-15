Місцева влада не повідомляла про наслідки удару.

У ніч на понеділок, 15 липня, в Одесі пролунав гучний вибух. Наразі інформації про наслідки російської атаки немає.

О 01:35 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Вже за дві хвилини з'явилося попереджження про швидкісну ціль на Одесу, людей закликали негайно пройти в укриття.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях до відбою. Суспільне повідомило про вибух у місті. Невдовзі військові оголосили про відбій загрози балістики.

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Російські удари по Одесі

10 липня загарбницька армія РФ завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинули охоронець та водій вантажівки, вахтовий матрос отримав поранення.

У обласній військовій адміністрації також повідомили про руйнування - уламками було пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід.

Згодом стало відомо, що тієї ночі Одеську область атакували балістичною ракетою та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Ударів завдавали з окупованого Криму.

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