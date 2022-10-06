Повідомляють про ймовірну атаку по Антонівському мосту на Херсонщині.

Сьогодні знову неспокійно на Запорізькому напрямку та в Херсоні.

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, у тимчасово окупованому місті та районі зранку лунають сильні вибухи.

"Наразі, у північній частині міста здіймається густий дим. Подробиці уточнюємо", – написав він та опублікував відповідне відео.

Відео дня

Також вдень 6 жовтня у Херсоні пролунали вибухи, повідомляє "Суспільне Херсон". Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що у небі над містом бачили роботи протиповітряної оборони.

Стверджують, що були "прильоти" у районі Олешок та Антонівського мосту. Ця інформація наразі непідтверджена.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: що варто знати

Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ оголосили про початок контрнаступу на півдні України.

Станом на початок жовтня ЗСУ, за даними ОПУ, в Україні було деокуповано 1 534 населені пункти. З них 483 знаходяться на Харківщині та понад 50 — на Херсонщині.

Утім від початку поточного місяця ЗСУ вже звільнили від армії РФ понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області і контрнаступ продовжується.

За інформацією британської розвідки, Збройні Сили України 2 жовтня розпочали нову фазу наступальних операцій в області. Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро, але поки ще не погрожуючи головним російським оборонним позиціям.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що українські військові досягають значних успіхів у Херсонській області, при цьому продовжуючи просування в Харківській і Луганській областях.

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