Росія не має сил для стабілізації фронту на півдні України, але відводити війська з правого берега Дніпра РФ поки не збирається.

Розвідка Британії розповіла про дилему, з якою стикається російське командування на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки в мікроблозі Twitter.

"Збройні Сили України 2 жовтня розпочали нову фазу наступальних операцій у Херсонській області. Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро, але поки ще не погрожуючи головним російським оборонним позиціям", - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що російські сили втратили зв'язок і відступили.

"Російські командири, ймовірно, бачать зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем", - вважають у британській розвідці.

Зокрема, пошкоджена переправа через річку Дніпро в цьому районі залишається одним з небагатьох доступних шляхів для поповнення запасів росіян.

"Росія стикається з дилемою: відведення військових сил через Дніпро зробить оборону решти Херсонської області більш надійною, але політичним наказом буде залишатися і оборонятися", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Росія з метою оборони Херсона направила туди більшість своїх повітряно-десантних сил, які не є повністю укомплектованими.

"Тому Росія поки має невелику кількість додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: ймовірно, вона має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі", - додали в британській розвідці.

Ситуація в Херсонській області

З кінця серпня українські військові ведуть активний контрнаступ в Херсонській області. Бої на півдні України посилилися в останні дні.

4 жовтня в оперативному командуванні "Південь" підтвердили звільнення 8 населених пунктів Херсонської області: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, великої та Малої Олександрівки, Давидова Броду.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов вважає, що українська армія зможе звільнити захоплений росіянами Херсон навіть з урахуванням зруйнованих мостів. За його словами, російські окупанти на Херсонському напрямку "виснажені, але не знекровлені". Також росіяни можуть використовувати мирних жителів Херсона в якості заручників.

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