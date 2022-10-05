Українці розірвали дві російські наземні лінії зв'язку на півночі Херсонської області, змусивши росіян відступити на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.

Українські військові досягають значних успіхів у Херсонській області, при цбому продовжуючи просування в Харківській і Луганській областях.

Про це йдеться у свіжому звіті експертів американського Інституту дослідження війни (ISW).

ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на східному березі річки Інгулець, змусивши російські сили відступити у напрямку Херсона. ЗСУ також продовжували просуватися на південь уздовж Дніпра і розірвали дві російські наземні лінії зв'язку на півночі Херсонської області, змусивши росіян відступити на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області в напрямку району Берислава.

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Експерти ISW уточнюють, що українська кампанія перешкоджає спробам РФ перекинути додаткові боєприпаси, резерви, мобілізованих людей і засоби оборони на передові позиції.

Крім того, українські сили продовжували просуватися в східній частині Харківської області на захід від Сватового, просуваючись за річку Оскіл і все більше загрожуючи російським позиціям у Луганській області.

Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що бої тривають у районі шосе Сватове-Кремінна.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Українські військові почали звільняти населені пункти Херсонської області в ході контрнаступу. Так, в Генштабі повідомили про звільнення Архангельського і Миролюбівки. Ситуація на цій ділянці фронту набирає обертів і ЗСУ закріплюються на звільнених територіях.

4 жовтня, в Міністерстві оборони України підтвердили інформацію про звільнення села Давидів Брід у Херсонській області.

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