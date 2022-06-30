Жителі міста чули як мінімум 6 вибухів.

Ніч на 30 червня почалася у Харкові максимально неспокійно. Жителі міста чули чимало вибухів. РФ вдарила по Харкову ракетами, не обійшлося без "прильотів".

Окупанти змінили свій "графік ударів" по Харкову, повідомляється в Telegram-каналі "Суспільне. Харків".

За інформацією місцевих жителів, ракети вилітали з Бєлгорода. Харків'яни чули чимало вибухів. Повідомляється, що "прильоти", судячи зі звуку, були як в межах міста, так і за ним.

Два вибухи припали, повідомляється в Telegram-каналі, по самому Харкову. Ще чотири "прильоти" жителі міста чули віддалено. Вибухи почалися приблизно з 00:58, через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Серія вибухів тривала приблизно до 1:05. Вже о 01:29 у Харкові та області скасували повітряну тривогу. Відзначається, що цього разу рашисти змінили свій "графік ударів". Зазвичай вони били по Харкову після 23:00, але тепер вони вирішили завдати удару вже після 00:00.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти щодня обстрілюють Харків. Захисники України зміцнюють місто кількома кільцями оборони.

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