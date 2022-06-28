Через обстріл Харківщини 28 червня, здійснений окупантами, були госпіталізовані 5 осіб.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами Харківщини загинули дві особи.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів Індустріального району госпіталізували 5 осіб. Влучили в одне із підприємств, постраждав житловий будинок. У Циркунах, на жаль, 2 людей загинули, 1 госпіталізований", - розповів голова ОВА очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 28 червня, Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, постраждало 5 людей. За його словами, виникла пожежа на одному з підприємств. За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан - середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані.

27 червня у Харкові у результаті ворожого обстрілу було мінімум троє загиблих та 15 поранених.

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