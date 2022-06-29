Харків росіяни обстрілюють щодня, а українське ППО не може впоратися з таким навантаженням.

Українські фахівці продовжують посилювати захист Харкова. Місто укріплюють кількома кільцями оборони.

На цьому наголосив мер Харкова Ігор Терехов на засіданні виконкому міськради.

Він нагадав, що Харків росіяни обстрілюють щодня, а українське ППО не може впоратися з таким навантаженням.

"Зрозуміло, що сьогодні нас обстрілюють щодня. Зрозуміло, що ракети долітають, незважаючи на те, що ми маємо систему ППО та зброю, але, на жаль, ту відстань, яка сьогодні є, а росіяни сьогодні з Білгородської області нещадно обстрілюють місто Харків. Десь ППО працює, десь не працює. Але те, що ми сьогодні робимо та зміцнюємо Харків кількома кільцями оборони", - заявив мер.

Терехов зазначив, що харківські комунальники та будівельники допомагають військовим обладнати оборонні споруди для захисту міста.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні наземної загрози для Харкова немає, сил ворога недостатньо для прориву оборони.

За словами очільника ОВА, на вулицях перебувати досі небезпечно, оскільки ворог завдає ударів в тому числі і із РСЗВ з дистанції 40 км, це відстань до кордону. Тому окупанти можуть обстрілювати із з території РФ.

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