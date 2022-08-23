На щастя, обійшлося без постраждалих, хоча є руйнування.

У Дніпрі через ворожий обстріл зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Дніпрі через "приліт" російської ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих", - розповів він.

Окрім того, за його інформацією, на Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з "Градів".

"Понівечені декілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс. Попередньо, ніхто не постраждав. І наші військові збили три російські безпілотники-розвідники", - додав Резніченко.

Нагадаємо, що кілька годин тому у Дніпрі було чутно звуки вибухів. Згодом мер Борис Філатов підтвердив "приліт", але утримався від деталей.

Крім того, вночі окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровщину. Вже відомо, що одна людина загинула. Троє отримали поранення.

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