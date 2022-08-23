Російська армія знову тримала на прицілі два райони - Криворізький та Нікопольський.

Вночі окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровщину. Вже відомо, що одна людина загинула. Троє отримали поранення.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Напружена ніч з чотирма обстрілами… Російська армія знову тримала на прицілі два райони - Криворізький та Нікопольський", - розповів він.

Так, по Криворізькому окупанти ударили "Ураганами": у Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку, а її чоловік дістав поранення. Наразі чоловік перебуває у лікарні, а будинок родини пошкоджено ударом.

"Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок - 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній", - зазначив Резніченко.

Голова ОВА уточнив, що у місті пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін.

"По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей. Минулося без загиблих та поранених", - додав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в ISW розсекретили, скільки окупантам обіцяють за вступ до "добробатів".

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