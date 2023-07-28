У мережі показали відео наслідків терористичного акту російських загарбників.

Ввечері п'ятниці, 28 липня, у Дніпрі прогриміла серія вибухів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, прогриміло щонайменше два потужні вибухи. Згодом пролунав сигнал повітряної тривоги.

Перед цим Командування Повітряних сил попереджало про загрозу застосування балістичних ракет та зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31 з аеродрому Саваслейка.

Мер Дніпра Борис Філатов натякнув, що росіяни атакували місто.

"П@дари", - лаконічно написав Філатов, утримавшись поки від детальних коментарів.

Народний депутат Олександр Бакумов повідомив, що Росія атакувала житлову багатоповерхівку.

"Дніпро. Держава - терорист завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці. Оперативно - рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків. Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники - воєнні злочинці. І вони будуть покарані", - написав нардеп.

Тим часом у місцевих пабліках з'явилися відео наслідків атаки на будинок у Дніпрі. На кадрах видно, що ракета поцілила у верхні поверхи будинку. Знищено та пошкоджено багато квартир. Даних щодо постраждалих та ймовірних жертв наразі нема.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував вибухи у Дніпрі.

"Російські терористи", - написав він.

Оновлено о 21:39. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив удар по Дніпру. Наразі до медиків за допомогою звернулося троє людей.

"Дніпро. Російські терористи поцілили в багатоповерхівку. Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу", - написав міністр.

Оновлено о 22:02. Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що росіяни влучили по багатоповерхівці та адмінбудівлі - там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв м.

"Попередньо відомо про трьох постраждалих. На місцях прильотів працюють всі служби", - зазначив він.

Натомість мер Борис Філатов вийшов на зв'язок з місця атаки. Він зазначив, що не даватиме конкретних коментарів щодо атакованих об'єктів. На місці працюють усі керівники екстрених служб. Він зауважив, що деталі будуть згодом.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі.

"Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі", - зазначив президент.

Зеленський також показав відео наслідків ударів по Дніпру та пообіцяв зробити все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти українців.

"Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - зазначив він.

Ракетний терор РФ

Росіяни регулярно тероризують Україну ракетами. Деякі їхні атаки особливо криваві. Одназ найпотужніших сталася у ніч на 23 липня. Тоді росіяни завдали по Одесі масований удар ракетами різного типу. Внаслідок цієї атаки на мирне місто постраждало понад 20 людей (серед них чотири дитини), із яких 17 було госпіталізовано, у тому числі – трьох дітей. Одна людина загинула.

Російські ракети влучили, зокрема в історичний центр міста, який включено до списку ЮНЕСКО. Також через ворожу атаку постраждали інші райони Одеси. Загалом пошкоджень та руйнацій зазнало понад 60 будівель, серед яких приблизно три десятки пам’яток архітектури. Постраждали житлові будинки, Спасо-Преображенський кафедральний собор, Будинок вчених, будівля консульства Греції тощо.

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