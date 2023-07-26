Орієнтовний час підльоту крилатих ракет становить приблизно годину, зазначили у Повітряних силах.

Російські загарбники у середу увечері, 26 липня, запустили крилаті ракети з 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Ракети запущено з району Каспійського моря, повідомили Повітряні сили Збройних сил України. За їхніми даними, пуски ракет з бомбардувальників було зафіксовано о 16:57. "Орієнтовний час підльоту крилатих ракет з Каспію - година-півтори!" - зазначили у ЗСУ.

У Повітряних силах додали, що у східних та південних областях нашої держави близько 17:40 буде оголошено повітряну тривогу.

Відео дня

"Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій! Будьте уважні! Прямуйте в укриття!" - додали у ЗСУ.

Що відомо про нову ракетну атаку РФ:

18:12. Можливий напрямок польоту ракет - Кременчук, Кропивницький.

18:08. Ракети змінюють курс! Напрямок - Дніпро.

18.04. "Харків - в укриття!" - наголосили у Повітряних силах.

О 17:57 було опубліковано попередження, що є швидкісні ракети з півночі.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Російські загарбники 26 липня близько 13 години завдали удару по Україні крилатими ракетами. Супротивник запустив дві крилаті ракети "Калібр", всі вони були збиті у Вінницькій області. Імовірно, ворог запускав ракети з підводного човна.

Варто зазначити, що росіяни вже багато разів атакували нашу країну різними ракетами. Станом на 26 липня, захисники України вже знищили понад 1 300 ракет окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: