У низці областей оголошено повітряну тривогу.

У ніч на понеділок, 1 липня, російські загарбницькі війська здійснили ракетний обстріл Дніпра.

О 02:04 Командування Повітряних сил Збройних сил України попередило у своєму Telegram-каналі, що у бік міста летить ракета. За три хвилини вони написали, що на Дніпро летять нові цілі. Суспільне повідомляє, що місцеві мешканці чули два вибухи.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак закликав жителів Дніпра залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. "Загроза триває", - додав він у Telegram.

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Наразі тривогу також оголошено у Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. О 02:21 Повітряні сили попередели, що на Харків летять ракети.

Обстріли Дніпра

Як повідомляв УНІАН, 28 червня росіяни здійснили чергову ракетну атаку на місто, зруйнувавши багатоповерхівку. Люди опинилися заблоковані у власних квартирах та автівках, чотири поверхи будинку було зруйновано.

Згідно з останніми даними від Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, внаслідок ракетного удару загинула одна людина, ще 12 - постраждали. Ще двоє людей досі вважаються зниклими безвісти.

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