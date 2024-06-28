Зруйновано чотири поверхи.

Ввечері у п'ятницю, 28 червня, російські окупаційні війська вчинили ракетну атаку по Дніпру. Повідомляється про руйнування та постраждалих.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі опублікував фотографію значно зруйнованої дев'ятиповерхівки. За попередніми даними, є постраждалі. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про руйнування чотирьох поверхів, наразі на місці працюють всі необхідні служби.

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Оновлено о 22:00: Кількість постраждалих зросла до 12, шестеро з них перебувають у лікарні. "Серед них – вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу", - повідомили в ОВА.

Оновлено о 20:40: Частина будинку обвалилася, пише Суспільне. У військовій адміністрації кажуть, що двоє людей не виходять на зв'язок.

Оновлено о 20:00: Кількість поранених зросла до 6, серед них 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння. Жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік перебувають у важкому стані, всі інші - середні, повідомляють у ОВА.

Люди могли опинитися заблокованими як у квартирах, так і в автівках навколо місця ракетної атаки. В одному з під'їздів потрощеного будинку сталося займання.

Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"На жаль, жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку", - написав він.

Оновлено о 19:35: Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок влучання російської ракети постраждали троє людей. Екстренні служби надають усім допомогу.

"Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення - потрібен надійний повітряний щит для України", - написав він у Telegram.

Удар по Дніпру 28 червня

О 18:13 Командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало про активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Вже о 18:24 військові зафіксували у Дніпропетровській області ракету, яка рухалася північно-західним курсом. За кілька хвилин вони зазначили, що ракети летять у напрямку Дніпра.

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