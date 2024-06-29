Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: п'ятеро людей зникли безвісти (фото)

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію на місці російського удару.

У Дніпрі всю ніч тривав розбір завалів багатоповерхівки, у яку влучила російська ракета. Рятувальники все ще шукають п'ятьох людей.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

"У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей", - зазначив Лисак.

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Водночас в ДСНС повідомили, що станом на ранок 29 червня внаслідок цинічного удару по багатоповерхівці у Дніпрі загинула 1 особа, постраждало 12 людей, з них - 1 дитина. Врятовано 2 людей.

В одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Пошкоджено 11 автомобілів. Ліквідовано пожежу на площі 150 кв. м. Вивезено 190 т будівельного сміття. До проведення робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі - що відомо

Ввечері у п'ятницю, 28 червня, російські окупаційні війська вчинили ракетну атаку по Дніпру. Повідомляється про руйнування та постраждалих.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі опублікував фотографію значно зруйнованої дев'ятиповерхівки. За попередніми даними, є постраждалі. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про руйнування чотирьох поверхів, наразі на місці працюють всі необхідні служби.

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