Юсов зазначив, що вчора українці мали можливість насолоджувати "воєм на болотах".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважує, що те, що напередодні відбувалося в Джанкої, - це прекрасна операція Збройних сил України з дуже добрими результатами зі знищення ворожих сил та засобів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо твердження про те, що українські удари по російських авіаційних об’єктах у тимчасово окупованому Росією Криму та на території Росії видаються досить скоординованою та широкомасштабною серією ударів. Юсов зазначив, що така думка цілком логічна.

"Українські Сили безпеки і оборони, звісно, діють злагоджено, скоординовано, спільно для реалізації різного роду завдань і операцій. І так, це частина великого задуму", - сказав він.

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Представник розвідки згадав події у Джанкої напередодні.

"І те, що вчора відбувалося в Джанкої, - це прекрасна операція Збройних сил України з дуже добрими результатами зі знищення ворожих сил і засобів. І далі, безумовно, буде", - зауважив Юсов.

Він додав, що вчора українці мали можливість насолоджувати "воєм на болотах" та скрінами з російських пабліків щодо цих подій.

"Була паніка. І серед окупаційної адміністрації, серед військових. Це цілком очевидно. Тому що кожного разу пропаганда бреше, що все захищено і нічого не повториться. Ну, а потім - "ніколи такого не було і от знову" - успішні удари Сил безпеки і оборони України. Ну, добре, нехай далі рапортують, що у них все гаразд", - сказав представник ГУР.

Вибухи у Джанкої

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 17 квітня стало відомо про вибухи на аеродромі в Джанкої в окупованому Криму.

Інститут вивчення війни підтверджує вибухи на військовому аеродромі російських окупаційних сил у Джанкої, але нічого не може сказати про масштаб завданої ударом шкоди. За даними ISW, у Джанкої базуються російські вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52.

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