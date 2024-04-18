ISW поки не помітив візуальних доказів пошкоджень будь-яких гелікоптерів.

Інститут вивчення війни підтверджує вибухи на військовому аеродромі російських окупаційних сил у тимчасово окупованому Джанкої, але нічого не може сказати про масштаб завданої ударом шкоди.

Як повідомляють аналітики повідомляє у своєму звіті, вибухи видно було на геолокаційних картах, опублікованих у ніч з 16 на 17 квітня. Але ISW поки не помітив візуальних доказів пошкоджень будь-яких гелікоптерів в результаті удару. За даними ISW, у Джанкої базуються російські вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52.

Крім того, вони згадали про інформацію, яку розповсюджує пов’язаний з Кремлем мілблогером. Зокрема, на його думку українські сили використали близько 12 ракет MGM-140 ATACMS для удару по аеродрому.

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"Наразі ISW не може незалежно підтвердити ні тип боєприпасів, які українські війська застосували під час цього удару, ні масштаб завданої ударом шкоди... Російські бойові та транспортні вертольоти забезпечили російським силам явну перевагу в наступальних і оборонних боях, особливо на півдні України, і є законними військовими цілями. Раніше українські війська завдавали ударів ATACMS по російських військових вертольотах на авіабазах у Бердянську Запорізької області та місті Луганськ Луганської області у 2023 році", - підсумували експерти.

Вибухи в Джанкої: інші деталі

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що вночі в окупованому Джанкої було чути не лише вибухи, але й звуки детонації. За його словами, на аеродромі дислокувалися не лише підрозділи окупаційних військ, вертолітного полку чи ескадрильї, але знаходились і відновлювальні майстерні, склади з боєприпасами, пункт управління зв'язку.

Тим часом в "АТЕШ" підтверджують знищення ворожого комплексу С-400 у Джанкої та складів з ракетами.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан додав, що неподалік від аеродрому, де пролунали вибухи, розташований Джанкойський залізничний вузол.

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