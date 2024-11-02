На сьогодні троє поліцейських в лікарні в тяжкому стані.

Під час удару по відділенню поліції в Харкові поранено 36 працівників, серед яких і вагітна жінка. Про це сказав очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що вчора із 36 поранених поліцейських в лікарні перебувало 16. Серед них і поліцейська на 26 тижні вагітності. Лікарі наголошують, що з дитиною буде все добре. За словами Тимошка, із 16 поліцейських станом на вчорашній вечір 4 були в дуже тяжкому стані.

"На сьогодні в тяжкому стані троє поліцейських і за їх життя борються медики", - додав він.

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Очільник поліції Харківщини зазначив, що загинув один поліцейський - полковник Андрій Матвієнко.

"Це відома в Харкові людина. З 24 лютого 2022 року він не покидав Харківщину. Є категорія людей, які завжди на позитиві. Він був саме таким", - зазначив Тимошко.

Він розповів, що поліцейські продовжують працювати. За його словами, цей удар додав злості і ненависті до ворога.

"Поліція продовжує працювати, зокрема, допомагає проводити евакуації, щодня здійснюється 20-30 оглядів місць подій по воєнних злочинах", - сказав Тимошко.

Удар по Харкову - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 листопада, Російська Федерація обстріляла ракетами центр Харкова, дві з них вдарили по місцю дислокації поліцейських. За попередніми даними, загарбники застосували ракети С-300

Загинув полковнник Андрій Матвієнко, якому було 40 років. Пошкоджено адміністративну будівлю та будівелі поряд.

Днями загарбники зруйнували історічну будівлю Держпрому, скинувши на місто авіаційну бомбу. Повідомлялося про дев'ятьох постраждалих людей, серед яких поліцейський.

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