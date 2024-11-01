Росія вдарила по місцю дислокації поліції у Харкові: є жертви (фото)

Окупанти вбили полковника поліції Андрія Матвієнка.

У п'ятницю, 1 листопада, Російська Федерація обстріляла ракетами центр Харкова, дві з них вдарили по місцю дислокації поліцейських.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що внаслідок російського удару загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Ще 26 правоохоронців та четверо цивільних отримали поранення. Зараз на місці влучання працюють слідчі та криміналісти.

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Оновлено о 20:05: Загиблому Андрію Матвієнко було 40 років. "Він віддано служив суспільству та державі, забезпечуючи правопорядок у прифронтовому регіоні", - написав у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він додав, що деякі з постраждалих поліцейських знаходяться у важкому стані, за їхні життя зараз борються лікарі.

За попередніми даними, о 16:05 загарбники застосували ракети С-300. Також відомо про пошкодження адміністративної будівлі та будівель поряд. Поліцейські, рятувальники та медики надають допомогу постраждалим та збирають докази злочину.

Удари по Харкову

Як відомо, російська армія систематично завдає ударів по місту з різного озброєння. Днями загарбники зруйнували історічну будівлю Держпрому, скинувши на місто авіаційну бомбу. Повідомлялося про дев'ятьох постраждалих людей, серед яких поліцейський.

У середу, 30 жовтня, російські окупанти завдали удару по багатоповерховому будинку в Харкові. Внаслідок цієї терористичної атаки загинули двоє дітей та дорослий, ще 36 людей постраждали.

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