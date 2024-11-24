Цієї ночі в українському повітряному просторі фіксують багато російських дронів-камікадзе типу "Shahed".
Сигнал повітряної небезпеки лунає в більш ніж половині областей країни. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці працює протиповітряна оборона. Командування Повітряних сил Збройних сил України інформує про пересування російських безпілотників:
- БПЛА в східній частині Житомирщини, курс західний.
- декілька груп в північній, центральній та східній частинах Київщини, курс західний.
- дрони в східній та північній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БПЛА на Сумщині, курс південно-західний.
- безпілотники в північній та східній частинах Черкащини, курс західний.
- дрони в центральній та північній частинах Полтавщини, курс північний.
- БПЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
- БПЛА в західній частині Кіровоградщини, курс західний.
- декілька груп в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
- БПЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.