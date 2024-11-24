Не ігноруйте повітряну тривогу.

Цієї ночі в українському повітряному просторі фіксують багато російських дронів-камікадзе типу "Shahed".

Сигнал повітряної небезпеки лунає в більш ніж половині областей країни. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці працює протиповітряна оборона. Командування Повітряних сил Збройних сил України інформує про пересування російських безпілотників:

БПЛА в східній частині Житомирщини, курс західний.

декілька груп в північній, центральній та східній частинах Київщини, курс західний.

дрони в східній та північній частинах Чернігівщини, курс західний.

БПЛА на Сумщині, курс південно-західний.

безпілотники в північній та східній частинах Черкащини, курс західний.

дрони в центральній та північній частинах Полтавщини, курс північний.

БПЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.

БПЛА в західній частині Кіровоградщини, курс західний.

декілька груп в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.

БПЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

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