Атака на Суми: росіяни вперше вдарили 'шахедом' зі шрапнеллю

Раніше під час атак на місто окупанти не застосовували такий тип ударного БПЛА.

Вранці 22 листопада російські окупанти атакували Суми ударним безпілотником типу "шахед", спорядженим шрапнеллю.

Про це повідомив очільник Сумської військової адміністрації Володимир Артюх у коментарі "Суспільному". За його словами, Суми вперше було атаковано "шахедом" з таким спорядженням.

"Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю. Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше", - сказав посадовець.

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Атака на Суми - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 22 листопада, російські окупаційні війська атакували житловий мікрорайон обласного центру Сум ударними дронами типу "шахед".

За даними ОВА, попередньо, 2 людини загинули, 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

17 листопада окупаційна армія РФ атакувала місто балістичною ракетою, влучивши у багатоквартирний житловий будинок.

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