Атака на Суми: росіяни вперше вдарили 'шахедом' зі шрапнеллю

Вранці 22 листопада російські окупанти атакували Суми ударним безпілотником типу "шахед", спорядженим шрапнеллю.
Про це повідомив очільник Сумської військової адміністрації Володимир Артюх у коментарі "Суспільному". За його словами, Суми вперше було атаковано "шахедом" з таким спорядженням.
"Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю. Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше", - сказав посадовець.
Атака на Суми - останні новини
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 22 листопада, російські окупаційні війська атакували житловий мікрорайон обласного центру Сум ударними дронами типу "шахед".
За даними ОВА, попередньо, 2 людини загинули, 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
17 листопада окупаційна армія РФ атакувала місто балістичною ракетою, влучивши у багатоквартирний житловий будинок.