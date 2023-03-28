За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Попередньо, в повітряному просторі навколо Києва було знищено всі ворожі цілі, у Святошинському районі Києва впали уламки безпілотника.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації. Начальник КМВА Сергій Попко зауважив, що ворог продовжує застосовувати свою тактику атак баражуючими боєприпасами з північно-східного напрямку.

"Цього разу країна-терорист знову запустила свої БПЛА "Shahed" в напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено всі ворожі цілі. Зафіксовано падіння уламків БПЛА в Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 м2", - зауважив він.

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За попередніми даними, зазначили у КМВА, обійшлося без жертв. Інформація уточнюється. "Я вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва - чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", - наголосив Попко.

Нічна атака БПЛА: що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 27 березня у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Київській області існує загроза атаки ворожими дронами. Згодом КОВА повідомила, що в області працює протиповітряна оборона.

За словами речника Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, в Київській області протиповітряною обороною було знищено кілька ворожих "Шахедів". Збиття були, попередньо, і в Дніпропетровській області.

Пізніше Кличко повідомив про вибухи в Києві, попередньо - в Оболонському та Святошинському районах. Згодом він повідомив, що в Святошинському районі палає приміщення магазину. Пожежа була локалізована, потерпілих, за словами Кличка, не виявлено.

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