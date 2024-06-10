Повідомляють про роботу ППО.

У ніч на понеділок, 10 червня, в окупованому Росією Криму повідомляють про вибухи. Рух Кримським мостом вже перекрили.

Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що вибухи чули жителі Євпаторії та Красноперекопська, також гучно у Джанкойському, Бахчисарайському та Сакському районах. Місцеві Telegram-канали заявили про роботу протиповітряної оборони.

"У Красноперекопському районі підписники нарахували вже вісім вибухів... Судячи зі спалахів, ракети влучили по об'єкту біля Євпаторії, нічого росППО не збило, повідомляють підписники. П'ять-шість вибухів чули в смт Первомайське", - йдеться в повідомленні.

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