Сили оборони України уразили поромну переправу російських окупантів у Криму, - Генштаб

Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.

Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що цей об’єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників.

Відео дня

"В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - додали у Генштабі.

Удар по Криму 30 травня

Внаслідок масованої атаки на Крим в ніч на 30 травня було уражено сім цілей. Як повідомляв канал ASTRA з посиланням на інформовані джерела, 4 катери, 2 пороми та лоцманський катер пошкоджено або знищено внаслідок нічної ракетної атаки на Крим. Крім того, 5 людей отримали поранення.

Спецпризначенці "Group 13" знищили в окупованому Криму два російських катери КС-701 "Тунєц", ще два судна такого ж типу вдалося уразити. Уточнені результати місії Головного управління розвідки Міністерства оборони України опублікувала прес-служба ГУР. Зазначається, що ці засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу півострова.

Вас також можуть зацікавити новини: